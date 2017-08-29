Bild: половина немцев критически оценивает выдвижение Шрёдера в совдир Роснефти

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БЕРЛИН, 29 августа. /ТАСС/. Почти половина немцев негативно относится к планам экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера войти в совет директоров Роснефти. Об этом пишет во вторник газета Bild со ссылкой на проведенное по заказу издания социологическое исследование.
Так, по данным соцопроса, 48,7% немцев "критически оценивают" инициативу Шрёдера, возглавлявшего правительство Германии в 1998-2005 годах. При этом только 22,5% опрошенных поддерживают бывшего канцлера, а 28,8% затруднились ответить на вопрос.
Шредер подвергся резкой критике на родине после того, как 11 августа правительство России выдвинуло его кандидатом в совет директоров Роснефти. Компания проведет внеочередное собрание акционеров 29 сентября в Санкт-Петербурге. Сам Шредер назвал свое решение "личным делом" и обвинил партию канцлера ФРГ Ангелы Меркель в попытке поднять свой рейтинг за счет социал-демократов в преддверии сентябрьских выборов в Бундестаг.