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МЭР: санкции Запада мобилизовали экономику РФ, но в дальнейшем они будут мешать всем

Экономика и бизнес
29 августа, 11:57 дата обновления: 29 августа, 12:07 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 29, августа. /ТАСС

Глава ведомства Максим Орешкин также отметил, что санкции стали мотивирующим фактором для российских компаний

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ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. Западные санкции против России позволили в определенной степени мобилизовать российскую экономику, однако в дальнейшем эти ограничения будут мешать всем сторонам развивать конструктивные отношения. Такое мнение высказал во вторник министр экономического развития РФ Максим Орешкин по итогам встречи с представителями французского бизнеса в ходе рабочей поездки в Париж.

"Любые санкционные ограничения - это то, что вредит, конечно, всем партнерам и мешает развивать те виды деятельности, которые могли бы развиваться совместно между российскими и европейскими партнерами", - сказал он журналистам.

Как признал министр, "действительно, в тот момент, когда санкции были введены, они оказали влияние на платежный баланс и на динамику российской экономики". "Во многом они стали одновременно и мотивирующим фактором для российских компаний, для российского населения, для российской власти действовать более активно в развитии собственной экономики. И с этой точки зрения есть некий положительный эффект", - отметил глава Минэкономразвития.

"Но, двигаясь дальше, - продолжил Орешкин, - наличие ограничений, конечно же, будет только мешать, потому что Россия - это часть глобального мира, и мы должны развивать проекты совместно с нашими партнерами, а такого рода ограничения, которые нашими партнерами вводятся, они мешают развитию совместных проектов".

Что касается новых санкций США, то они, по мнению министра, открывают дополнительные возможности расширения сотрудничества РФ и партнеров из ЕС.

"Затрагивали вопрос санкций, затрагивали вопрос нового законодательства со стороны США. Здесь я отметил, что реакция со стороны европейских партнеров, европейских компаний, она носит более положительный характер, поэтому на отношения между Россией и Европой эта ситуация накладывает очень небольшое влияние, даже можно сказать, что дает новые возможности для европейских партнеров, они это понимают и активно собираются развивать свой бизнес в России", - отметил он.

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Персоны
Орешкин, Максим Станиславович
Темы
Санкции в отношении России
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