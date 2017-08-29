МЭР все еще рассчитывает на приватизацию "Совкомфлота" в этом году

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ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития все еще рассчитывает на приватизацию "Совкомфлота" в этом году, идет поиск инвесторов . Об этом сообщил журналистам глава МЭР Максим Орешкин.
"Мы сейчас ищем потенциальных инвесторов, которые купят этот актив. Мы изучаем все возможности до того, как перейдем к сделке. Мы все еще рассчитываем продать компанию в этом году", - сказал он.
"Совкомфлот" на 100% принадлежит государству через Росимущество. На этот год пакет акций "Совкомфлота" (25% минус одна акция) является единственным крупным активом на приватизацию. Минфин рассчитывает выручить от приватизации компании около 30 млрд руб. Предполагалось размещать акции на Московской бирже. Основным организатором приватизации назначен "ВТБ Капитал", помогать ему будет Sberbank CIB.
Приватизировать "Совкомфлот" планировалось еще в первом полугодии 2017 года, причем только на Московской бирже. Однако, как сообщал Орешкин, это может произойти во второй половине года. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов не исключил другие формы приватизации "Совкомфлота", помимо размещения на бирже. По его словам, вопрос обсуждается в том числе и с партнерами из Азии.