Власти Крыма планируют направить 25,5 млрд рублей на ремонт дорог в 2018-2020 годах

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Власти Крыма планируют выделить из регионального бюджета 25,5 млрд рублей на ремонт и строительство дорог в 2018-2020 годах, сообщил во вторник журналистам глава региона Сергей Аксенов.

"Мы рассматриваем [бюджет] на трехлетний период (2018 год и плановый период 2019-2020 годы - прим. ТАСС), и в нем закладываем каждый год минимум 8,5 млрд рублей на дороги. Будет 25,5 млрд рублей на три года, это большая сумма", - сказал Аксенов.

Дорожная сеть Крымского полуострова была запроектирована и построена в сороковые-пятидесятые годы XX века, она не рассчитана на современные нагрузки. По оценкам министерства транспорта Крыма, из порядка 14,67 тыс. км автодорог в регионе 80,3% не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию.

По данным министерства экономического развития Крыма, в 2017 году из госбюджета на финансирование дорожной отрасли полуострова будет выделено около 23 млрд рублей, что почти в 13 раз больше, чем в 2013 году, когда республика находилась в составе Украины.