Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Крыма планируют направить 25,5 млрд рублей на ремонт дорог в 2018-2020 годах

Экономика и бизнес
29 августа, 12:06 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 29, августа. /ТАСС

По данным министерства транспорта республики, более 80% трасс в регионе не соответствуют нормативным требованиям

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Власти Крыма планируют выделить из регионального бюджета 25,5 млрд рублей на ремонт и строительство дорог в 2018-2020 годах, сообщил во вторник журналистам глава региона Сергей Аксенов.

"Мы рассматриваем [бюджет] на трехлетний период (2018 год и плановый период 2019-2020 годы - прим. ТАСС), и в нем закладываем каждый год минимум 8,5 млрд рублей на дороги. Будет 25,5 млрд рублей на три года, это большая сумма", - сказал Аксенов.

Дорожная сеть Крымского полуострова была запроектирована и построена в сороковые-пятидесятые годы XX века, она не рассчитана на современные нагрузки. По оценкам министерства транспорта Крыма, из порядка 14,67 тыс. км автодорог в регионе 80,3% не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию.

По данным министерства экономического развития Крыма, в 2017 году из госбюджета на финансирование дорожной отрасли полуострова будет выделено около 23 млрд рублей, что почти в 13 раз больше, чем в 2013 году, когда республика находилась в составе Украины.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды. Седов. Покорение Арктики
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Юнкер: Украина - это не ЕС и не НАТО, и все должны это понимать
2
Строители подняли железнодорожную арку Крымского моста на проектную высоту
3
МВД задержало двух администраторов "групп смерти" в социальных сетях
4
"Тверской стрелок" отказался от дачи показаний в суде
5
"Яндекс" объяснил исчезновение Сахалина с карт техническим сбоем
6
ВЦИОМ: о подробностях дела Серебренникова знают только 12% россиян
7
Меркель: снятие санкций с РФ пошло бы на пользу и России, и Германии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама