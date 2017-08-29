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Технический дефолт АФК "Система" не влияет на работу МТС

Экономика и бизнес
29 августа, 12:41 дата обновления: 29 августа, 12:50 UTC+3

"Система" владеет 31,76% акций сотового оператора, которые арестованы в рамках иска "Роснефти"

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Объявленный 28 августа технический дефолт материнской компании оператора МТС - АФК "Система" - по кредитным обязательствам на 8,9 млрд руб. не влияет на работу оператора, говорится в сообщении МТС.

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"Арест принадлежащих АФК "Система" 31,76% акций в уставном капитале ПАО "МТС", а также технический дефолт корпорации не препятствуют операционной деятельности МТС и не влекут каких-либо последствий в соответствии с существующими долговыми инструментами МТС", - отмечается в сообщении.

Как заявляла в понедельник АФК, наступление техдефолта связано с арестом принадлежащих "Системе" и АО "Система-Инвест" акций МТС, "Медси" и БЭСК, наложенным в рамках иска "Роснефти". Официальный представитель "Системы" Сергей Копытов пояснил, что объявление о техдефолте - исключительно формальная процедура. 17 июля "Система" уже объявила техдефолт по кредитным обязательствам на 3,9 млрд руб. Остальные кредитные соглашения АФК не содержат условий, по которым арест активов приводит к техническому дефолту.

"Система" отмечала, что несоблюдение отдельных условий по кредитным обязательствам обусловлено исключительно определением суда об аресте активов, корпорация обслуживает и планирует в дальнейшем обслуживать свои кредитные и финансовые обязательства своевременно и в полном объеме.

По состоянию на 31 марта 2017 года чистый долг АФК "Система" составил 73,8 млрд руб.

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