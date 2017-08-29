Хабаровский край подпишет 12 соглашений и презентует восемь инвестпроектов на ВЭФ-2017

ТАСС, 29 августа. Правительство Хабаровского края планирует подписать на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2017) во Владивостоке 12 соглашений и меморандумов, сообщил журналистам во вторник первый вице-премьер региона по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка. Также планируется презентовать на форуме восемь инвестиционных проектов.

"Планируем подписать около 12 соглашений и меморандумов. У них в основном направляющий характер, но будут и конкретные, например, соглашение о финансировании проекта "Обход Хабаровска" с АО "Газпромбанк", - сказал Чайка.

По его словам, практический характер также будет у соглашения о проведении в Хабаровском крае в 2020 году чемпионата WorldSkills Russia с агентством "Молодые профессионалы". "В планах также подписание меморандумов о сотрудничестве с "Ростелекомом", "Почта банк", "ВТБ", группой компаний "Регион", - добавил Чайка.

Что касается инвестпроектов, которые планируется презентовать на форуме, то, по словам Чайки, "шесть проектов будут презентованы самими инвесторами, два, если организаторы нам позволят, планирует презентовать наше агентство инвестиций". "Проекты в основном сырьевые, которые нуждаются в инвестициях", - сказал он.

Среди проектов - "Геологоразведка и опытно-промышленная разработка месторождения коренной платины "Рудный Кондер", создание Дальневосточного центра глубокой переработки древесины в городе Амурске, птицекомплекс по производству и переработке мяса индейки, разработка месторождения золота "Хаканджинское" в Охотском районе. "Самый масштабный проект - "Строительство дороги в обход Хабаровска" стоимостью 43 млрд рублей. Это бизнес, который дает жизнь другим бизнесам. Чтобы за два-три года появилась большая дорога, в экономику необходимо влить средства, которые пойдут на поиск, привлечение, работу субподрядчиков, возможно, на разработку новых карьеров, технологий", - сказал Чайка.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября, участие в нем подтвердили делегации 24 стран, в том числе Китая, Японии, Австралии, Канады, США, Великобритании, Германии. В прошлом году ВЭФ собрал 3,5 тыс. участников, для участия в нем было заявлено 111 инвестиционных проектов с общим объемом частных инвестиций 2,2 трлн рублей, было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.