"Дочка" Сбербанка начнет обучать технологии блокчейн

КАЗАНЬ, 29 августа. /ТАСС/. Корпоративный университет Сбербанка, являющийся "дочкой" банка, планирует открыть курсы по блокчейну, сообщил старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев в ходе конференции "Блокчейн: новая нефть России".

"Мы на базе нашего корпоративного университета Сбербанка говорим о создании курсов и дистанционных курсов и очного обучения, которые будут рассказывать, что такое основа блокчейна, закачивая более продвинутым технологическим образованием", - сказал он.

Буланцев отметил, что на данном развитии технологии блокчейн "вопрос образования является одним из критичных". "Нам нужно набрать критическую массу с точки зрения не только интереса к каким-то хайповым вещам типа биткойна, но и образования. К возможности использовать это образование", - пояснил Буланцев.

Корпоративный университет Сбербанка учрежден в марте 2012 года в статусе 100% дочерней организации ПАО "Сбербанк". В апреле 2014 года университет Сбербанка получил лицензию на осуществление программ дополнительного профессионального образования.

Блокчейн - технология распределенного реестра, или децентрализованная база данных. На ее основе работают криптовалюты, в том числе bitcoin. Главное свойство блокчейн - неизменяемость. Внесенные в базу сведения о сделке нельзя ни удалить, ни отредактировать, так как даже незначительная правка требует огромных вычислительных ресурсов.