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Сбербанк изучает возможность перевода программ лояльности на блокчейн

Экономика и бизнес
29 августа, 13:45 UTC+3 ИННОПОЛИС ИННОПОЛИС 29, августа. /ТАСС

В настоящее время идет около 20 проектов в сфере блокчейна в разных сферах с разными клиентами

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ИННОПОЛИС, 29 августа. /ТАСС/. Сбербанк рассматривает возможность перевода системы лояльности на технологию блокчейн. Об этом ТАСС сообщил старший вице-президент Sberbank CIB Игорь Буланцев в рамках конференции "Блокчейн: новая нефть России".

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"У нас идет около 20 проектов в сфере блокчейна в разных сферах с разными клиентами. Те, которые, вы уже знаете, - по факторингу, например. Плюс те, которые мы пока не раскрываем. Мы смотрим, например, на систему лояльности, перевод ее на блокчейн. Внимательно изучаем рынок ICO (первичное размещение криптовалют с целью привлечь инвестиции - прим. ТАСС) и криптовалют", - сказал Буланцев.

Он добавил, что Сбербанк участвует в разработке законодательства в отношении блокчейна и криптовалют, чтобы ввести их в "цивилизованное" русло.

Конференция "Блокчейн: новая нефть России" проходит в Иннополисе в Татарстане 27-29 августа. Конференция собирает топ-менеджеров высокотехнологичных компаний, представителей органов власти и разработчиков для обсуждения актуальных вопросов развития блокчейн-технологии, вариантов развития бизнес-сценариев в этой сфере и возможности структурных изменений в законодательстве.

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