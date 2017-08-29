Минниханов: для реализации проектов с криптовалютой нужны потребители и разработчики

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КАЗАНЬ, 29 августа. /ТАСС/. Реализация проектов с использованием криптовалют требует разработчиков и потребителей этих продуктов.
Такое заявление во вторник сделал президент Татарстана Рустам Минниханов, выступая на конференции "Блокчейн: новая нефть России".
"Мы понимаем, что эта система есть, она работает. Татарстан много таких проектов реализует, и сегодня мы <...> обсуждали, где бы могли реально реализовать: вопрос медицины, Росреестра, многие другие использования криптовалюты. Но нужны люди, которые способны это реализовать, <...> нужен потребитель", - сказал Минниханов.
Он добавил, что без цифровой экономики и технологии блокчейн в современном мире сложно оставаться конкурентным.