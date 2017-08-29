Определены сроки третьего этапа реконструкции аэропорта Норильска

КРАСНОЯРСК, 29 августа. /ТАСС/. Третий этап реконструкция аэропорта "Алыкель" (главных воздушных ворот Норильска и Таймыра на севере Красноярского края - прим. ТАСС) начнется 1 июня 2018 года и завершится 15 сентября 2018 года. Сейчас в аэропорту завершается второй этап реконструкции, все работы соответствуют заявленным срокам и качественным характеристикам, сообщили ТАСС в компании "Норникель".

"В этом году компания завершила реконструкцию 1020 метров взлетно-посадочной полосы (ВПП). Вместе с 720-метровым участком, выполненным в прошлом году, длина новой полосы составляет 1740 м. В следующем году останется реконструировать 1080 метров. Строительные работы начнутся, как и в этом году, 1 июня и продлятся до 15 сентября 2018 года", - сказали в компании.

Второй этап реконструкции аэропорта должен завершиться в течении двух недель, в это время Ростехнадзор и Росавиация должны принять реконструированный участок ВПП и допустить аэропорт к эксплуатации на всю длину взлетно- посадочной полосы.

Реконструкция норильского аэропорта "Алыкель" началась в 2016 году, на время работ самолетам была доступна полоса в 2,5 км, что позволило не ограничивать перевозки пассажиров и грузов. Однако в этом году работы ведутся на участке взлетно-посадочной полосы длиной более 1 км, воздушные суда типа Boeing в этих условиях приземляться не могут, поэтому их заменили самолетами малой авиации. Календарный период реконструкции полосы - с 1 июня по 15 сентября.

Работы будут вестись в течение трех летних сезонов, их планируется завершить в сентябре 2018 года. Финансирование ведется в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)", 9,6 млрд рублей на ее реализацию направил федеральный бюджет, 3 млрд рублей - компания "Норникель".

Норильск расположен за Северным полярным кругом, транспортное сообщение города с внешним миром осуществляется через авиаперевозки. Он является самым северным городом в мире среди городов с населением более 100 тыс. человек (в Норильске живут около 180 тыс. жителей).