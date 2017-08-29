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Глава РЖД заверил Медведева в готовности компании к перевозке болельщиков во время ЧМ-2018

Экономика и бизнес
29 августа, 14:32 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 29, августа. /ТАСС

Олег Белозеров напомнил, что во время летнего Кубка конфедераций по футболу РЖД перевезли более 600 тыс. болельщиков

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ГОРКИ, 29 августа. /ТАСС/. Компания "Российские железные дороги" полностью готова к перевозке болельщиков во время чемпионата мира по футболу 2018 года, заверил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева глава РЖД Олег Белозеров.

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"Мы считаем, что к перевозкам (болельщиков на чемпионате мира по футболу) мы технически на сегодняшний день уже готовы", - заявил Белозеров. Он напомнил, что во время летнего Кубка конфедераций по футболу РЖД перевезли более 600 тыс. болельщиков.

"Отработали схему - схема надежная, удобная, от болельщиков получили большое количество хороших отзывов", - заметил глава РЖД. Он утвердительно ответил на вопрос председателя правительства, можно ли будет использовать эту схему во время предстоящего чемпионата мира.

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Персоны
Белозеров, Олег Валентинович Медведев, Дмитрий Анатольевич
Темы
ЧМ-2018 по футболу
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