Глава РЖД заверил Медведева в готовности компании к перевозке болельщиков во время ЧМ-2018

ГОРКИ, 29 августа. /ТАСС/. Компания "Российские железные дороги" полностью готова к перевозке болельщиков во время чемпионата мира по футболу 2018 года, заверил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева глава РЖД Олег Белозеров.

"Мы считаем, что к перевозкам (болельщиков на чемпионате мира по футболу) мы технически на сегодняшний день уже готовы", - заявил Белозеров. Он напомнил, что во время летнего Кубка конфедераций по футболу РЖД перевезли более 600 тыс. болельщиков.

"Отработали схему - схема надежная, удобная, от болельщиков получили большое количество хороших отзывов", - заметил глава РЖД. Он утвердительно ответил на вопрос председателя правительства, можно ли будет использовать эту схему во время предстоящего чемпионата мира.