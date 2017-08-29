Строительство инженерной инфраструктуры началось в астраханской ОЭЗ "Лотос"

АСТРАХАНЬ, 29 августа. /ТАСС/. Компания "Мастер Групп" (Астрахань) выиграла конкурс на создание основной инженерной инфраструктуры в астраханской особой экономической зоне (ОЭЗ) "Лотос". Сумма контракта - почти 470 млн рублей, сообщили во вторник в пресс-службе ОЭЗ.

"Компания "Мастер Групп" начала строительство объектов согласно разработанному проекту. Они будут построены на площади около 400 га и обеспечат необходимой инженерной инфраструктурой как текущих, так и новых резидентов ОЭЗ. Цена контракта - 466,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Согласно проекту, на территории ОЭЗ будет построено порядка 20 объектов инфраструктуры, в том числе около 40 км магистральных сетей водоснабжения и водоотведения, более 7 км воздушных линий электропередачи, канализационные насосные станции. Строительство будет вестись в рамках финансирования из федерального бюджета - 500 млн рублей, которые были выделены астраханской ОЭЗ специально для развития инфраструктуры. На эти средства также завершается строительство распределительной подстанции мощностью 10 МВт.

Согласно проекту планировки ОЭЗ "Лотос", резиденты будут размещаться в длину - вдоль своеобразного "хребта" - коридора инженерных сетей. Резиденты получат доступ к электроэнергии, газоснабжению, водоснабжению и водоотведению. По мере размещения в ОЭЗ производств и в соответствии с потребностями резидентов мощности инфраструктуры впоследствии планируют увеличивать.

ОЭЗ "Лотос" расположена в Наримановском районе Астраханской области. Статус резидентов есть у пяти компаний, в том числе одной иностранной - азербайджанской "Атеф русс" (производство электротехнического оборудования). До конца года статус резидента могут получить еще пять компаний.