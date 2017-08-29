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WSJ: презентация новых моделей iPhone ожидается 12 сентября

Экономика и бизнес
29 августа, 15:35 UTC+3 ТАСС

Кроме того, по данным The Wall Street Journal, публике представят обновленную версию Apple Watch

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Материал из 1 страницы
© EPA/BODE MARKS

ТАСС, 29 августа. Новые модели iPhone должны быть представлены публике 12 сентября. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, осведомленные о планах корпорации. Как ожидается, одновременно с новыми смартфонами компания представит очередную модель умных часов Apple Watch.

Официально Apple не сообщала, какие именно устройства она намерена презентовать. По информации издания, компания представит три новые модели своих смартфонов, две из которых являются улучшенными аналогами моделей iPhone 7.

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Один из представленных iPhone, по данным газеты, будет представлять собой флагманское устройство, появление которого в линейке продуктов компании будет приурочено к 10-летию выпуска на рынок первой модели смартфона. Оно будет больше по размеру, чем традиционные модели, а также будет иметь экран, края которого будут совпадать с краями устройства (edge-to-edge display).

Новый iPhone, как сообщает WSJ, будет поддерживать технологию распознавания лица, что позволит ускорить осуществление платежей в системе Apple Pay.

Новинка будет более дорогой, чем прежние модели. Цена базовой версии, по данным WSJ, составит на рынке США $1000, а модели с расширенным объемом памяти - $1400. По своему внешнему виду этот смартфон будет значительно отличаться от других моделей Apple.

Что касается Apple Watch, то новая модель будет оснащена чипом беспроводной сотовой связи стандарта LTE. Это позволит получать данные непосредственно из беспроводных сетей и уменьшит зависимость умных часов от устройств iPhone, полагает издание.

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