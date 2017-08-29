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Продажи Bentley в России упали на 32%

Экономика и бизнес
29 августа, 15:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

Основная часть продаж пришлась на Москву и Подмосковье

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Продажи автомобилей марки Bentley в России в январе-июле 2017 года упали на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщает во вторник аналитическое агентство "Автостат".

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"По итогам семь месяцев 2017 года объем рынка новых автомобилей Bentley в нашей стране составил 131 единицу, что на 32% меньше, чем за аналогичный период прошлого года [193 шт]", - говорится в сообщении, размещенном на сайте агентства.

При этом около 60% автомобилей Bentley было реализовано в Москве и Подмосковье (79 штук). В Санкт-Петербурге было куплено 11 машин, еще девять - в Краснодарском крае. В Иркутскую область отправилось три экземпляра. Кроме этого, в семи субъектах РФ было продано по два новых автомобиля Bentley. Еще по одной машине приобрели жители 15 регионов.

Самой популярной моделью в линейке этого люксового бренда, под данным "Автостата", является внедорожник Bentayga. В январе-июле он разошелся тиражом в 88 экземпляров, что составляет две трети от всего объема проданных автомобилей Bentley на территории РФ. Далее по популярности у россиян находятся модели Continental и Flying Spur (22 и 15 штук соответственно).

Bentley Motors Ltd. - британская автомобилестроительная компания, специализирующаяся на производстве автомобилей класса "люкс". С 1998 года входит в состав германского концерна Volkswagen Group. В год под маркой Bentley производится около 10-12 тыс. машин.

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