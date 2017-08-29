Чистый убыток банка "Пересвет" в I полугодии составил 38,5 млрд рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистый убыток банка "Пересвет" в первом полугодии 2017 года по международным стандартам финансовой отчетности составил 38,5 млрд рублей против прибыли в размере 2,8 млрд рублей годом ранее. Это следует из отчета компании.

Чистые процентные расходы "Пересвета" в отчетном периоде составили 2,9 млрд рублей против 4,9 млрд рублей доходов годом ранее. Резервы под обесценение кредитного портфеля за отчетный период выросли более чем в 180 раз, до 62,97 млрд рублей. Таким образом, чистый процентный доход после создания резервов оказался отрицательным и составил 65,88 млрд рублей.

Увеличение резервов проведено в рамках мероприятий, направленных на восстановление финансовой устойчивости банка, отмечается в отчете кредитной организации.

Проблемы и санация "Пересвета"

В начале октября 2016 года рейтинговое агентство Fitch опубликовало доклад, согласно которому банк "Пересвет" выдал более 12 млрд рублей высокорискованных кредитов. Тогда эксперты Fitch поставили под сомнение "долгосрочную устойчивость" бизнеса кредитной организации.

18 октября банк ограничил выдачу наличных средств вкладчикам, вскоре после этого в банке началась проверка ЦБ РФ. По результатам проверки в капитале "Пересвета" нашли "дыру" почти в 104 млрд рублей. Из-за величины банка было решено не отзывать у него лицензию, а проводить процедуру финансового оздоровления (санации).

20 февраля 2017 года функции санатора были возложены на Агентство по страхованию вкладов. 19 апреля ЦБ окончательно принял решение о санации кредитной организации, согласившись выделить на нее 67 млрд рублей.