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Котировки золота и курс евро к доллару выросли до максимума после запуска ракеты КНДР

Экономика и бизнес
29 августа, 16:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

Эксперты отмечают "бегство" инвесторов в защитные активы, доллар дешевеет, золото и японская иена дорожают

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Сегодняшний запуск баллистической ракеты КНДР оказался если не потрясением, то одним из основных факторов, влияющих на поведение инвесторов и динамику биржевых котировок. Эксперты отмечают "бегство" инвесторов в защитные активы. В частности, во вторник золото подорожало до максимума за 10 месяцев, японская иена вернулась к максимумам апреля, а доллар подешевел к евро до минимума за 2,5 года.

Утром во вторник КНДР произвела очередной запуск баллистической ракеты. Впервые за восемь лет ракета пролетела прямо над Японией, над ее северо-восточными районами, и упала в Тихий океан, предположительно в 1180 км к востоку от мыса Эримо на острове Хоккайдо. Южнокорейские военные отмечают, что ракета пролетела 2,7 тыс. км, а высота ее полета достигала 550 км.

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Новый виток напряженности между США и КНДР

"Очередная провокация со стороны Северной Кореи, которая осуществила запуск ракеты в сторону Японии, вынудила инвесторов бежать в защитные активы. Азия отторговала день преимущественно в минусе. Исключением стал китайский Shanghai Composite, который смог удержаться в скромном плюсе", - комментирует реакцию рынка начальник отдела экспертов "БКС Экспресс" Василий Карпунин.

Европейские рынки сегодня несут заметные потери. К 15:30 мск сводный индекс 600 крупнейших европейский компаний Euro Stoxx 600 теряет 1,24%, немецкий DAX опустился на 1,7%, французский CAC-40 - на 1,2%, британский FTSE-100 - на 1%, испанский IBEX-35 - на 1,05%. Инвесторы "бегут" в защитные активы. Дешевеет доллар, дорожает золото и японская иена.

"Сегодня утром доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до минимального за два месяца значения - 2,1% - на фоне вновь накаляющегося конфликта между США и Северной Кореей, существенно повысившего спрос на защитные активы", - отмечает аналитик "Уралсиб Кэпитал" Евгений Сергеев.

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Ракетная программа КНДР. Досье

Золото, традиционно считающееся основным защитным активом, сегодня подорожало на 1,26% - до $1331,9 за тройскую унцию по контрактам с немедленной поставкой. Так дорого золото не стоило с 9 ноября 2016 года.

Доллар подешевел и к японской иене. Так, курс доллара к японской валюте на внебиржевых торгах Forex упал на 0,9% - до 108,27 иены за доллар, минимальной отметки с середины апреля. На фоне дешевеющего доллара резко подорожала единая европейская валюта. В частности, курс евро к доллару превысил отметку $1,2 за евро впервые с конца 2014 года.

Российский фондовый рынок сегодня снижается на негативном внешнем фоне с мировых торговых площадок. Так, к 15:30 мск рублевый индекс ММВБ дешевеет на 0,67%, а долларовый индекс РТС - на 0,9%. В то же время цена барреля нефти Brent с поставкой в октябре на торгах биржи ICE в Лондоне опустилась лишь на 0,33% - до $51,75.

По мнению заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, снижение индекса ММВБ происходит не столько из-за ракеты КНДР, сколько из-за технических факторов.

"Это уже не первая ракета, которая полетела из КНДР в сторону Японии. Раньше они не долетали, а эта перелетела. Будем думать не о ракете, а о том, что индекс ММВБ соскользнул вниз с локального повышательного тренда, начало которому было положено 15 июня 2017 года, и в понедельник протестировал ранее пробитый тренд снизу вверх. Естественно, какая-то приостановка роста должна была быть после этого", - считает эксперт.

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Темы
Колебания курса рубля Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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