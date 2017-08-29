Самые низкие заплаты в Северной Осетии получают работники сельского хозяйства

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 августа. /ТАСС/. Заработные платы в сфере сельского хозяйства в первом полугодии текущего года составили 8864 рубля. Как сообщили ТАСС во вторник в Минэкономразвития республики, они самые низкие в регионе.

"Средняя заработная плата по республике за первое полугодие 2017 года составила 23084,6 рубля, что на 2,6% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Остается низким размер заработной платы в сельском хозяйстве - 8864 рубля, в строительстве - 10,7 тыс. рублей, в оптовой и розничной торговле - 11,2 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

Для решения проблемы в республике проводятся определенные мероприятия, направленные на повышение оплаты труда отдельных категорий работников, определенных майскими указами. Так, удалось добиться в первом полугодии увеличения среднемесячной заработной платы в области культуры и спорта на 6,5%, в образовании - на 4,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Наиболее высокий уровень заработной платы в республике наблюдается в финансовой деятельности - 49,4 тыс. рублей, в государственном управлении и социальном страховании - 41,2 тыс. рублей, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 32,9 тыс. рублей.

Уровень средней заработной платы в целом по республике превысил величину прожиточного минимума в 2,5 раза.