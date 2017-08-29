Инвесторы из КНР могут принять участие в создании Центра сотрудничества на острове Русский

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ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /ТАСС/. Инвесторы из Китая могут войти в консорциум, который формируется для строительства Центра международного сотрудничества на острове Русский во Владивостоке. Соответствующее соглашение планируется заключить на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщает во вторник пресс-служба Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ).
"Генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков и председатель Центра исследований и планирования Шелкового пути Чен Юань обсудили в Пекине перспективы реализации проекта создания Центра международного сотрудничества на острове Русский во Владивостоке. В переговорах также приняли участие представители Центра исследований и планирования Шелкового пути, Фонд Шелкового пути, HNA Group (группа "Хайнаньские авиалинии"), Инвестиционная компания "Джонмин" (дочернее общество Банка развития Китая), AVIC (корпорация "Китайская авиация"). Эти и ряд других азиатских инвесторов могут войти в консорциум, который формируется для строительства Центра международного сотрудничества - "русского Давоса",- говорится в сообщении.
Как сообщил ТАСС Чекунков, ФРДВ совместно с другими российскими участниками может предоставить для этого проекта до 25-30% инвестиций. "Цель - использовать средства фонда как финансовый рычаг для привлечения частного капитала, в данном случае - со стороны сильных азиатских партнеров с необходимыми компетенциями в реализации масштабных проектов развития территорий, девелопменте. Окончательное решение об условиях участия ФРДВ будет принято после прохождения необходимых внутрикорпоративных процедур",- пояснил он.
Центр международного сотрудничества планируют построить на острове Русский для проведения крупных международных мероприятий, в том числе ВЭФ, который сейчас проходит на площадках Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Предполагается, что в районе бухты Парис появятся конгрессно-выставочный центр, гостиница международного класса, современные медицинский и реабилитационный центры, жилье и другие объекты недвижимости общей площадью 560 тыс. квадратных метров.
Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.