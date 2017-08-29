АФК "Система" подала кассацию на арест активов по делу с "Роснефтью"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. АФК "Система" подала кассационную жалобу на решение Арбитражного суда Башкирии, назначившего арест активов корпорации и ее дочерней структуры "Система-Инвест" в качестве обеспечительных мер по делу с "Роснефтью", следует из информации в картотеке арбитражных дел. В пресс-службе "Системы" подтвердили ТАСС факт подачи кассации.

Ранее по ходатайству "Роснефти" Арбитраж Башкирии арестовал активы "Системы" - 31,76% МТС, 100% сети клиник "Медси" и 90,47% Башкирской электросетевой компании (БЭСК) в рамках рассмотрения иска нефтяной компании о взыскании 170,6 млрд рублей убытков, якобы причиненных "Башнефти" во время реорганизации в 2014 году.

"В кассационной жалобе "Система" просит отменить определение Арбитражного суда Башкирии от 23 июня о принятии обеспечительных мер и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда (Челябинск) от 14 августа, которым обеспечительные меры были оставлены в силе", - пояснили в АФК. Кассация "Системы" будет рассматриваться в Арбитражном суде Уральского округа (Екатеринбург).