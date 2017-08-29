ЦБ назначил временную администрацию в банке "Открытие"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Банк России с 30 августа назначил временную администрацию в банке "ФК Открытие" в рамках мер по повышению финансовой устойчивости кредитной организации, сообщает пресс-служба регулятора.

"В состав временной администрации вошли сотрудники Банка России и ООО "УК ФКБС" (управляющая компания подконтрольного ЦБ Фонда консолидации банковского сектора - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор принял решение стать основным инвестором банка "ФК Открытие" с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора. Это первый случай использования средств фонда для повышения финансовой устойчивости банка.

ЦБ указывает, что реализация мер по повышению финустойчивости "Открытия" будет проводиться в сотрудничестве с действующими собственниками и руководителями банка. Это, согласно материалам регулятора, позволит обеспечить непрерывность работы "Открытия" на рынке банковских услуг и осуществить в последующем все необходимые мероприятия с целью дальнейшего развития деятельности банка. "Открытие" продолжит исполнять свои обязательства и совершать новые сделки.

Регулятор подчеркнул, что мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится и механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) применяться не будет.

Финансовые организации и специализированные сервисы, входящие в группу банка, в том числе "Росгосстрах" и "Росгосстрах банк", банк "Траст", НПФ "Лукойл-гарант", НПФ "Электроэнергетики", НПФ "РГС", "Открытие брокер", а также "Точка" и Рокетбанк, продолжат работать в нормальном режиме и обслуживать клиентов, заверил ЦБ.

Пресс-служба "Открытия" отказалась предоставить оперативный комментарий.

Банк "Открытие" создан 15 декабря 1992 года. Инфраструктура банка включает 22 филиала и более 400 внутренних структурных подразделений. По объему активов "Открытие" занимает восьмое место в банковской системе РФ.