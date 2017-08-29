Опыт Австрии по развитию молочной отрасли могут использовать на Северном Кавказе

ТИРОЛЬ /Австрия/, 29 августа. /ТАСС/. Стартовые инвестиции и возможности привлечения кредитов под невысокий процент будут способствовать развитию молочной отрасли в регионах Северного Кавказа. Такое мнение корреспонденту ТАСС высказал министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

"Ключевой вопрос - это инвестиции, которые необходимы для развития производства. Очень важна невысокая процентная ставка, потому что это капиталоемкое производство", - сказал он во время рабочей поездки в Австрию при посещении одного из молочных предприятий в федеральной земле Тироль.

Кузнецов добавил, что для российских сельхозпроизводителей действуют программы государственной поддержки, в том числе предусмотрены компенсации затрат на развитие производства. "Очень важно помочь производителю на первом этапе найти средства для вложения в организацию подобных высокотехнологичных производств", - отметил собеседник агентства.

По мнению Кузнецова, опыт австрийской компании стоит рассмотреть для использования на Северном Кавказе. "Это нужно использовать. Практика показывает, что в горной местности небольшие крестьянско-фермерские хозяйства являются основой функционирования крупного производственного холдинга, который делает такую широкую линейку продукции и поставляет ее во многие страны мира. И эта практика для нас интересна", - добавил он.

В рамках двухдневной поездки в Австрию, в которой также участвует глава Карачаево-Черкесии (КЧР) Рашид Темрезов, запланировано подписание соглашения между правительствами КЧР и земли Тироль о торгово-экономическом, научно- техническом, социальном и культурном сотрудничестве.