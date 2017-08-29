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Банк "Открытие" стал первым проектом Фонда консолидации банковского сектора

Экономика и бизнес
29 августа, 17:32 UTC+3

Мера направлена на повышение финансовой устойчивости банка

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Материал из 1 страницы
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. ЦБ РФ принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка "Открытие" и войдет в его капитал, говорится в сообщении на сайте регулятора.

"В рамках данных мер планируется участие Банка России в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора", - говорится в сообщении.

Таким образом, банк "Открытие" стал первым проектом Фонда консолидации банковского сектора, который начал работу этим летом.

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Санация на финансовом рынке Ситуация вокруг банка "Открытие"
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