МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. ЦБ РФ принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка "Открытие" и войдет в его капитал, говорится в сообщении на сайте регулятора.

"В рамках данных мер планируется участие Банка России в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора", - говорится в сообщении.

Таким образом, банк "Открытие" стал первым проектом Фонда консолидации банковского сектора, который начал работу этим летом.