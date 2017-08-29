РЖД не исключает выпуск "вечных" облигаций в 2018 году

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) сохраняет планы по размещению так называемых "вечных" облигаций. Об этом заявила на брифинге заместитель начальника департамента корпоративных финансов РЖД Татьяна Орлова.

"Мы надеемся, что в рамках осенней сессии, если все будет одобрено, то, возможно, к концу года будут приняты [изменения в законодательство, касающиеся размещения "вечных облигаций]. Это означает, что в следующем году, скорее всего, компании, а не только банки смогут иметь возможность доступа к этому инструменту", - сказала она.

По словам старшего вице-президента компании Вадима Михайлова, пилотный объем "вечных" бондов по-прежнему оценивается в 15 млрд рублей.

Ранее РЖД не исключили возможность размещения пилотного выпуска "вечных" облигаций на 10-15 млрд руб. в конце 2017 года, в том числе для развития Байкало-Амурской магистрали и Транссиба, а также для реализации проекта Северного широтного хода.

Бессрочные облигации - это долговые ценные бумаги, не имеющие конкретного срока возврата долга. Инвестор, купивший такую облигацию, может либо неограниченное время получать процентный доход (купон), либо продать ее на рынке другому инвестору.