Власти Карелии планируют получить статус ТОР для пяти моногородов

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 августа. /ТАСС/. Правительство Карелии планирует получить статус территории опережающего социально- экономического развития (ТОР, ТОСЭР) для моногородов Кондопога, Костомукша, Пудож, Питкяранта и Вяртсиля. Об этом сообщил во вторник вице-премьер региона Юрий Савельев на форуме "Моногорода-2017".

Сейчас в Карелии только один из 11 моногородов - Надвоицы - имеет статус территории опережающего развития.

"Мы ждем в ближайшее время распоряжения правительства России о создании территории опережающего социально- экономического развития в Кондопоге. У нас подана заявка в Министерство экономического развития России на создание ТОСЭР в Костомукше, до конца сентября планируется подача двух откорректированных заявок на создание ТОСЭР в Пудоже и Питкяранте. До конца года мы планируем также еще подать заявку на создание ТОСЭР в поселке Вяртсиля", - сказал Савельев.

По его словам, создание территорий опережающего развития в моногородах Карелии позволит повысить их экономический потенциал, будет способствовать повышению уровня жизни населения и развитию промышленного производства, сокращению безработицы. Вице-премьер напомнил, что статус территории опережающего развития предполагает льготную ставку налога на прибыль в размере 5%, также предусмотрена нулевая ставка земельного налога и налога на имущество, в четыре раза сокращены выплаты во внебюджетные фонды. Савельев отметил, что в настоящее время большая часть валового регионального продукта производится в моногородах на градообразующих предприятиях региона.

Форум "Моногорода-2017" проходит 29 августа в карельском городе Кондопога. В числе основных его тем - повышение инвестиционного климата в монопрофильных муниципальных образованиях, создание территорий опережающего социально-экономического развития, привлечение резидентов и реализация инструментов поддержки малого и среднего предпринимательства.