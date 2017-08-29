Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 58.53
€ 70.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Госдуме заявили, что клиенты "ФК Открытие" не пострадают в результате принятых ЦБ мер

Экономика и бизнес
29 августа, 18:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

По словам депутата Анатолия Аксакова, изменения, анонсированные Банком России, в конечном итоге позволят банку "ФК Открытие" работать "спокойно и без потрясений"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Клиенты банка "ФК Открытие", решение о финансовом оздоровлении которого принял сегодня Банк России, не пострадают в результате реализуемых регулятором мер. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Смотрите также

Банк "Открытие" стал первым проектом Фонда консолидации банковского сектора

Акции ФК "Открытие" выросли более чем на 2% после новости о мерах ЦБ

ЦБ назначил временную администрацию в банке "Открытие"

"Клиентам банка важно сейчас понимать, что это [финансовое оздоровление] позволит банку спокойно, без всяких потрясений работать. Все нормативы придут в соответствие с требованиями ЦБ, работа будет эффективная, спокойная, никто из клиентов не пострадает", - сказал он.

Аксаков отметил, что ситуация с банком "ФК Открытие" обострилась в связи со слухами, "которые разносились различными институтами и лицами по рынку". Эти слухи, отметил глава комитета по финрынкам, привели к тому, что многие клиенты начали забирать средства со счетов в кредитной организации. "ЦБ вынужден был подставлять плечо крупному банку. Он уже практически начал это делать, давая банкам беззалоговые кредиты для того, чтобы заместить вымываемые из банка клиентами деньги и пресечь панику, которая могла бы развернуться, если бы начались задержки", - подчеркнул он.

Напомним, во вторник ЦБ принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка "ФК Открытие". В результате "ФК Открытие" стал первым проектом Фонда консолидации банковского сектора, который начал работу этим летом. С 30 августа в банке вводится временная администрация. 

В пресс-службе "ФК Открытие" пока не предоставили официальный комментарий по поводу ситуации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг банка "Открытие"
Персоны
Аксаков, Анатолий Геннадьевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды. Седов. Покорение Арктики
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
LADA назвала стоимость эксклюзивной версии модели Vesta
2
Скрипач Дмитрий Коган скончался на 39-м году жизни
3
Под аркой Крымского моста прошло первое судно после возобновления судоходства
4
Украинские радикалы угрожают новой блокадой Донбасса
5
СМИ: вице-премьер Японии допустил, что мотивы Гитлера могли быть верными
6
Завершены работы по установке арки Крымского моста
7
ЦБ назначил временную администрацию в банке "Открытие"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама