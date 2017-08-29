В Госдуме заявили, что клиенты "ФК Открытие" не пострадают в результате принятых ЦБ мер

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Клиенты банка "ФК Открытие", решение о финансовом оздоровлении которого принял сегодня Банк России, не пострадают в результате реализуемых регулятором мер. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Клиентам банка важно сейчас понимать, что это [финансовое оздоровление] позволит банку спокойно, без всяких потрясений работать. Все нормативы придут в соответствие с требованиями ЦБ, работа будет эффективная, спокойная, никто из клиентов не пострадает", - сказал он.

Аксаков отметил, что ситуация с банком "ФК Открытие" обострилась в связи со слухами, "которые разносились различными институтами и лицами по рынку". Эти слухи, отметил глава комитета по финрынкам, привели к тому, что многие клиенты начали забирать средства со счетов в кредитной организации. "ЦБ вынужден был подставлять плечо крупному банку. Он уже практически начал это делать, давая банкам беззалоговые кредиты для того, чтобы заместить вымываемые из банка клиентами деньги и пресечь панику, которая могла бы развернуться, если бы начались задержки", - подчеркнул он.

Напомним, во вторник ЦБ принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка "ФК Открытие". В результате "ФК Открытие" стал первым проектом Фонда консолидации банковского сектора, который начал работу этим летом. С 30 августа в банке вводится временная администрация.

В пресс-службе "ФК Открытие" пока не предоставили официальный комментарий по поводу ситуации.