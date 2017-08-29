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Второй этап проекта БАМ - Транссиб увеличит пропускную способность на 114 млн тонн

Экономика и бизнес
29 августа, 18:48 UTC+3 МОСКВА 29, августа. /ТАСС

Старший вице-президент РЖД Вадим Михайлов также отметил, что серьезный экономический эффект может иметь электрификация восточной части БАМа - от Комсомольска-на-Амуре в сторону порта Ванино

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) просчитает варианты увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей после завершения текущего этапа проекта в 2020 году, заявил на брифинге старший вице-президент компании Вадим Михайлов.

"Президент компании Олег Валентинович Белозеров недавно на совещании у Владимира Владимировича Путина в Благовещенске докладывал, что есть вероятность досрочного окончания этого проекта и возможного перехода в стадию так называемого БАМ-2 - дальнейшего развития инфраструктуры за пределами 2020 года, потому что мы видим устойчивый поток грузов в этом направлении. Сейчас будем делать проектирование, смотреть конкретный набор мероприятий. - сказал он. - Мы видим, что примерно в районе 2024-2025 гг. прирост к 2012 году составит около 114 млн тонн, то есть это близко к удвоению заявленных ранее объемов грузов".

"Перед тем, как идти к источникам финансирования, первое - мы должны верифицировать этот объем, дальше посмотреть основные проектные решения, потому что в ряде случаев линейной зависимости между ростом капитальных затрат и пропускной способности не наступает, то есть нужен качественный скачок", - отметил Михайлов.

По его словам, в частности, серьезный экономический эффект может иметь электрификация восточной части БАМа - от Комсомольска-на-Амуре в сторону порта Ванино.

Проект развития железных дорог Восточного полигона предусматривает увеличение в 2020 году провозной способности БАМа и Транссиба в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока на 66 млн тонн в год к уровню 2012 года. Общая стоимость реализации проекта ранее составляла 562,4 млрд рублей.

В феврале 2016 года заместитель начальника департамента капитального строительства РЖД Андрей Паненков заявлял, что стоимость проекта модернизации БАМа и Транссиба (модернизация Восточного полигона) по итогам технико- ценового аудита снижена на 8,3 млрд рублей. По итогам технико-технологического ценового аудита проекта, размер инвестиционных затрат составил 554,1 млрд рублей, в том числе за счет средств РЖД - 302,2 млрд рублей, федерального бюджета - 104,2 млрд рублей, Фонда национального благосостояния - 147,7 млрд рублей.

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