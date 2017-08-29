Почему банк "Открытие" едва не закрылся

3 июля 2017 года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило банку "Открытие" рейтинг BBB по национальной шкале, обосновав это тем, что у кредитной организации слабое качество активов и негативное влияние на ликвидность со стороны головной компании.

Такой рейтинг автоматически означал, что "Открытие" больше не мог привлекать средства федерального бюджета и НПФ, а его новые ценные бумаги не попадали в ломбардный список ЦБ РФ.