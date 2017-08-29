Почему банк "Открытие" едва не закрылся

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Почему банк "Открытие" едва не закрылсяЭкономика и бизнес 29 августа, 20:36
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"Открытие" — один из крупнейших российских банков. По объему активов на 1 июня 2017 года (почти 2,8 трлн рублей) он занимал 6-е место. Но вмешательство ЦБ РФ в работу банка не удивило участников рынка. Информация о том, что финансовое состояние банка не идеально, появлялась в последнее время регулярно.
3 июля 2017 года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило банку "Открытие" рейтинг BBB по национальной шкале, обосновав это тем, что у кредитной организации слабое качество активов и негативное влияние на ликвидность со стороны головной компании.
Такой рейтинг автоматически означал, что "Открытие" больше не мог привлекать средства федерального бюджета и НПФ, а его новые ценные бумаги не попадали в ломбардный список ЦБ РФ.
Клиенты начали выводить средства из банка еще до сообщения о понижении рейтинга. Так, в июне корпоративные клиенты забрали из "Открытия" свыше 100 млрд рублей.
После решения АКРА отток средств усилился. С 3 июля по 24 августа частные лица вывели из банка 139 млрд рублей, юридические лица — 389 млрд рублей, сообщил директор департамента системно-значимых кредитных организаций Банка России Михаил Ковригин.
При этом 16 августа представители банка утверждали, что основной объем оттока "носил плановый характер и был обеспечен заблаговременно созданной избыточной подушкой ликвидности". Об этом ТАСС заявил управляющий директор банка Анатолий Предтеченский.
5 августа банк "ФК Открытие" сообщил о технических неполадках в работе своих банкоматов и обслуживании банковских карт. Также о проблемах с оплатой, снятием и переводом наличных сообщила дочка "ФК Открытие", один из первых российских виртуальных банков Рокетбанк (основан в 2012 году как мобильное приложение, продвигающее банковские услуги).
"Часть банкоматов в некоторых регионах и часть карт временно не работали в результате повреждения рабочими, ведущими ремонт на Смоленской площади, сразу двух кабелей", — говорилось на странице банка в Facebook. Через несколько часов работа сети банкоматов обоих банков была восстановлена.
7 августа основатель группы "Открытие" Вадим Беляев после трехлетнего перерыва вернулся к оперативному управлению, возглавив совет директоров. Полномочия занимавшего этот пост Алексея Карахана были досрочно прекращены.
Беляев — крупнейший акционер "Открытия": ему принадлежат 28,61% акций группы.
16 августа газета "Ведомости" сообщила, что управляющая компания "Альфа-Капитал" письмом предупредила своих клиентов о проблемах, возникших у четырех российских банков, входящих в топ-15. "Открытие" было в этом списке.
"Мы продолжаем получать все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков: "ФК Открытие", Бинбанка, Московского кредитного банка (МКБ), Промсвязьбанка. Есть большая вероятность, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью", — цитировала газета письмо аналитика, который порекомендовал клиентам этих кредитных организаций перевести активы к более надежным участникам банковской системы РФ.
После публикации УК "Альфа-Капитал" выпустила релиз, сообщив, что заявление о трудностях четырех банков является "частным мнением конкретного аналитика, сотрудника компании, не является официальной позицией компании и не осуществлялось в рамках каких-либо официальных рассылок клиентам".
Банк "Открытие" тогда не стал комментировать ситуацию.
Деятельность банка была связана с повышенными рисками, ЦБ знал о его проблемах давно, сообщил журналистам 29 августа запмред ЦБ РФ Дмитрий Тулин.
"Группа "Открытие" в последние годы очень бурно росла, в том числе путем слияний и поглощений. Этот процесс финансировался за счет заемных средств, и основные риски принимал на себя банк. Капитал банка был явно недостаточным в сравнении с объемом совершаемых операций и принимаемых банком рисков. Капитал банка, публикуемый в официальной отчетности, по всей видимости, был существенно завышен по сравнению с его реальными значениями", — сказал он.
В итоге с 29 августа Банк России назначил временную администрацию в банк "ФК Открытие" в рамках мер по повышению финансовой устойчивости кредитной организации.
"В состав временной администрации вошли сотрудники Банка России и ООО "УК ФКБС" (управляющая компания подконтрольного ЦБ Фонда консолидации банковского сектора – прим. ТАСС)", — говорится в сообщении ЦБ.
Банк продолжит работу в прежнем режиме, а ЦБ будет оказывать финансовую поддержку банку, гарантируя непрерывность его деятельности.
Мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "ФК Открытие" в ходе процедуры повышения его финансовой устойчивости вводиться не будет.
При этом Банк России станет собственником минимум 75% акций банка, сообщил Дмитрий Тулин. Он отметил, что нынешние собственники "ФК Открытие" смогут сохранить 25% в банке, если временная администрация не выявит "дыру" в капитале.
При этом Банк России расценивает данную ситуацию как позитивное явление для рынка. "Это первый случай применения нового механизма финансового оздоровления кредитных организаций, который вступил в силу в июне, — сказал Тулин. — Речь идет не о какой-то хирургической операции, зачистке финансовой группы или банка. Речь идет, в общем-то, о преемственности в управлении и развитии банка и группы уже с новым собственником".
Подготовила Мария Селиванова