LADA назвала стоимость эксклюзивной версии модели Vesta

Базаревич: сборная России на Евробаскете должна выходить из группыСпорт 29 августа, 19:33
Завершены работы по установке арки Крымского мостаВ стране 29 августа, 19:24
Собственники "Открытия" сами попросили ЦБ разработать план повышения финустойчивостиЭкономика и бизнес 29 августа, 19:04
Скрипач Дмитрий Коган скончался на 39-м году жизниКультура 29 августа, 19:03
Реконструкция стадиона "Лужники" обошлась в 24 млрд рублейСпорт 29 августа, 18:59
Россиянин Тищенко вышел в полуфинал ЧМ по боксу, гарантировав бронзуСпорт 29 августа, 18:56
Итальянец Трентин выиграл 10-й этап веломногодневки "Вуэльта"Спорт 29 августа, 18:54
ЦБ станет главным акционером банка "Открытие" и возьмет на себя управлениеЭкономика и бизнес 29 августа, 18:53
Россиянин Пуляев завоевал серебро ЧМ по дзюдо в весе до 66 кгСпорт 29 августа, 18:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. LADA объявила стоимость автомобиля Vesta. Начальная цена автомобиля с механической коробкой передач составит 763,4 тыс. рублей, сообщает пресс-служба компании.
Цена на автомобиль с автоматизированной механической трансмиссией составит 788,4 тыс. рублей. Как отмечает компания, эксклюзивная модель оснащена двигателем объемом 1,8 л и мощностью 122 л/с. Также LADA Vesta Exclusive имеет окраску "бежевый металлик" и новые элементы дизайна кузова.
LADA Vesta создана на платформе LADA B/С, разработанной инженерами "АвтоВАЗа" при участии специалистов альянса Renault-Nissan. Производство седана LADA Vesta началось на Ижевском автозаводе в сентябре 2015 года. Спустя год с конвейера сошла пятидесятитысячная LADA Vesta. За это время автомобиль вошел в число наиболее популярных автомобилей на российском рынке.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, в июле 2017 года Lada Vesta вошла в пятерку самых продаваемых моделей, заняв четвертое место. Было продано 6,49 тыс. этих машин, что на 24,9% больше, чем годом ранее.