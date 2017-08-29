LADA назвала стоимость эксклюзивной версии модели Vesta

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. LADA объявила стоимость автомобиля Vesta. Начальная цена автомобиля с механической коробкой передач составит 763,4 тыс. рублей, сообщает пресс-служба компании.

Цена на автомобиль с автоматизированной механической трансмиссией составит 788,4 тыс. рублей. Как отмечает компания, эксклюзивная модель оснащена двигателем объемом 1,8 л и мощностью 122 л/с. Также LADA Vesta Exclusive имеет окраску "бежевый металлик" и новые элементы дизайна кузова.

LADA Vesta создана на платформе LADA B/С, разработанной инженерами "АвтоВАЗа" при участии специалистов альянса Renault-Nissan. Производство седана LADA Vesta началось на Ижевском автозаводе в сентябре 2015 года. Спустя год с конвейера сошла пятидесятитысячная LADA Vesta. За это время автомобиль вошел в число наиболее популярных автомобилей на российском рынке.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в июле 2017 года Lada Vesta вошла в пятерку самых продаваемых моделей, заняв четвертое место. Было продано 6,49 тыс. этих машин, что на 24,9% больше, чем годом ранее.