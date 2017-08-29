Строительство дороги "Кисловодск - Адлер" может быть реализовано на основе ГЧП

ТИРОЛЬ /Австрия/, 29 августа. /ТАСС/. Строительство дороги "Кисловодск - Адлер" может быть реализовано на основе государственно-частного партнерства (ГЧП). Такой вариант рассматривается во время проработки возможных форм финансирования проекта, сообщил ТАСС во вторник глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

"Здесь мы можем говорить и о концессии, и о государственно-частном партнерстве", - сказал он ТАСС во время рабочей поездки в Австрию.

По его словам, сейчас идет проработка возможных вариантов строительства новой трассы в соответствии с решениями, принятыми по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в марте 2017 года.

По данным официального сайта главы и правительства КЧР, действующий маршрут из Кисловодска в Сочи составляет около 700 км, предлагаемый вариант новой дороги с тоннелями сократит путь вдвое. По предварительным оценкам, удешевление поездки составит до 1,5 тыс. рублей в расчете на человека.

Как сообщал ТАСС, регионы, задействованные в проекте, надеются, что трасса позволит увеличить турпоток. За короткое время гости юга России смогут добраться от моря до гор, от гор - до Кавказских Минеральных Вод. По расчетам властей Ставрополья, турпоток на курортах юга России может увеличиться на 4,5 млн человек в год.