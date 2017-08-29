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"Эксперт РА" оценил затраты ЦБ на поддержку "ФК Открытие" в сотни миллиардов рублей

Экономика и бизнес
29 августа, 20:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

Одним из факторов, который привел к проблемам кредитной организации, агентство называет значительный уровень экономической связанности банка со своими собственниками и их аффилированными структурами

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Повышение финансовой устойчивости банка "ФК Открытие", входящего в перечень системно значимых кредитных организаций, потребует сотни миллиардов рублей из подконтрольного Банку России Фонда консолидации банковского сектора. Такую оценку озвучил ТАСС младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский.

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"Учитывая размеры "Открытия", суммы будут крайне большими, вероятнее всего - сотни миллиардов рублей. Примерный размер бедствия станет известен по итогам работы временной администрации", - сказал Путиловский. Он отметил, что сюда входят как средства на повышение финансовой устойчивости банка, так и на обеспечение его текущей платежеспособности.

Банк России во вторник объявил о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка "ФК Открытие", который занимает 8-е место в банковской системе РФ по размеру активов.

ЦБ войдет в капитал банка в качестве основного инвестора и будет оказывать ему финансовую поддержку за счет средств созданного этим летом Фонда консолидации банковского сектора. С 30 августа в "ФК Открытие" начнет работа временная администрация, которая состоит из сотрудников ЦБ и управляющей компании фонда.

Одним из факторов, который привел к проблемам "ФК Открытие", по мнению Путиловского, стал "значительный уровень экономической связанности банка со своими собственниками и их аффилированными структурами". Другим фактором могла стать агрессивная стратегия развития и роста банка за счет слияний и поглощений. Кроме того, добавил Путиловский, сильно "раскачать лодку" мог всплеск негативной информации о банке на фоне наблюдавшегося последние месяцы сильного оттока клиентских средств.

По данным ЦБ, отток средств юрлиц из банка "ФК Открытие" с 3 июля по 24 августа составил 389 млрд рублей, физлиц - 139 млрд рублей.

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