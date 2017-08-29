Организация для управления программой "Цифровая экономика" заработает до октября 2017 года

ПЕРМЬ, 29 августа. /ТАСС/. Автономная некоммерческая организация (АНО) для управления государственной программой "Цифровая экономика", в состав которой войдут крупнейшие госкорпорации России, будет зарегистрирована до конца сентября 2017 года. Об этом сообщил журналистам во вторник президент компании "Ростелеком" Михаил Осеевский в рамках рабочего визита в Пермский край.

"14 сентября документы будут сданы в Министерство юстиции, сейчас будущие участники АНО получают необходимые корпоративные согласования, в том числе и "Ростелеком". Мы считаем, что до конца сентября она будет зарегистрирована и начнет свою работу", - отметил Осеевский. Он назвал будущую организацию "крупнейшим объединением лидеров российской экономики, которое ставит своей целью" обеспечить эффективную реализацию программы "Цифровая экономика".

Осеевский также добавил, что АНО будет создана на средства компаний-участниц. "Мы будем "скидываться", первый взнос с каждой компании - 5 млн рублей", - пояснил президент "Ростелекома".

В августе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в правительстве подкомиссии по реализации программы "Цифровая экономика". В эту подкомиссию вошли представители федеральных ведомств, аппарата правительства, администрации президента, Агентства стратегических инициатив и Аналитического центра при правительстве. Возглавил подкомиссию первый заместитель руководителя аппарата правительства Максим Акимов.

Для управления программой создается специализированная АНО, в которую войдут госкорпорации "Ростех" и "Росатом", Сбербанк, "Ростелеком", "Сколково", Агентство стратегических инициатив, "Яндекс" и Mail.ru Group. Эта организация, по словам Медведева, будет формировать запросы от бизнеса, проводить мониторинг программы цифровой экономики, оценивать эффективность ее реализации и будет совещательным органом управления, принимающим некоторые стратегические и технические решения.

О программе

Проект программы "Цифровая экономика" был подготовлен по поручению президента РФ Владимира Путина. Программа содержит пять базовых и три прикладных направления развития цифровой экономики в России на период до 2024 года. К базовым направлениям относятся нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и информационная безопасность. К прикладным - государственное управление, "умный город" и здравоохранение.

Документ объемом почти 90 страниц содержит как общие задачи и направления развития цифровой экономики, так и конкретную дорожную карту. В разделе о показателях программы указаны показатели, которые необходимо достигнуть к 2024 году. В частности, указано, что к этому сроку 97% домашних хозяйств в РФ должны иметь широкополосный доступ к интернету (100 мбит/с), во всех крупных городах (1 млн человек и более) должно быть обеспечено устойчивое покрытие сети 5G и выше, а доля внутреннего сетевого трафика российского сегмента интернета, маршрутизируемая через иностранные серверы, должна составлять 5%.

Планируется также, что в России появятся десять предприятий в сфере высоких технологий и столько же цифровых платформ для основных отраслей экономики, вузы будут выпускать более 120 тыс. специалистов в сфере IT в год, а "доля населения, обладающего цифровыми навыками", составит 40%.