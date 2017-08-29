ЦБ рассказал о проблемах банка "Открытие"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Банк России во вторник объявил о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка "ФК Открытие", который занимает 8-е место в банковской системе РФ по размеру активов и входит в перечень системно значимых кредитных организаций.

Первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин сообщил журналистам, что регулятору уже давно было известно о проблемах в банке, основной из которых он назвал финансирование агрессивного роста кредитной организации за счет заемных средств.

В результате, по словам Тулина, "собственники и менеджмент банка сами обратились к регулятору с просьбой провести в отношении банка финансовое оздоровление через Фонд консолидации банковского сектора". При этом в ЦБ заверили, что клиенты банка не почувствуют негативных изменений.

"Костяк трудового коллектива банка, безусловно, будет сохранен, клиенты банка будут обслуживаться в привычных для них условиях на высоком качественном уровне, который свойственен конкурентной рыночной среде", - сказал Тулин.

Проблемы банка

Как рассказал первый зампред ЦБ, в последние годы группа "Открытие" очень бурно росла, в том числе путем слияний и поглощений. "Этот процесс финансировался за счет заемных средств и основные риски принимал на себя банк. Капитал банка был явно недостаточным в сравнении с объемом совершаемых операций и принимаемых банком рисков. Капитал банка, публикуемый в официальной отчетности, по всей видимости, был существенно завышен по сравнению с его реальными значениями", - пояснил Тулин.

Он отметил, что деятельность банка "ФК Открытие" была связана с повышенными рисками, о чем ЦБ знал давно: "О том, что деятельность банка связана с повышенными рисками и нуждается в серьезных изменениях, в том числе с возможным применением мер по финансовому оздоровлению, сотрудники и руководители банковского надзора знали достаточно давно, по крайней мере, до моего перехода в надзорный блок (Тулин перешел на эту должность осенью 2016 года - прим. ред.)".

Одной из рискованных инвестиций банка он назвал финансирование деятельности "Росгосстраха" - крупнейшего игрока на убыточном рынке ОСАГО.

"Собственники группы в декабре прошлого года сделали очередную крупную инвестицию - приняли решение приобрести "Росгосстрах". Банк фактически уже до оформления сделки приступил к финансированию текущей деятельности страховой компании. Компания в тот период времени испытывала определенные финансовые трудности, поэтому являлась удобной мишенью для поглощения. Де-факто банк стал финансировать ее деятельность путем предоставления кредитов", - рассказал Тулин.

Однако фактические затраты банка на финансирование этой деятельности намного превзошли первоначальные ожидания собственников группы, банк израсходовал на эти цели изрядные суммы ликвидности, хотя это не было для него смертельным шагом. "Но проблема была в том, что они решили финансовые проблемы "Росгосстраха", но сами поставили себя в очень уязвимое положение", - отметил первый зампред ЦБ.

План повышения финансовой устойчивости

По данным ЦБ, реализация мер по повышению финансовой устойчивости банка "ФК Открытие" с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора продлится от 6 до 8 месяцев, после чего банк будет работать с соблюдением всех обязательных нормативов. При этом регулятор войдет в капитал банка в качестве главного акционера и возьмет на себя управление кредитной организацией.

"Полномочия исполнительных органов приостанавливаются и передаются временной администрации. Работа совета директоров и общего собрания акционеров банка продолжаться, но их решения вступят в силу после согласования с временной администрацией", - указывается в материалах ЦБ.

При этом собственники банка "ФК Открытие" смогут сохранить 25%, если ЦБ не выявит "дыру" в капитале.

"По закону судьба имущественных прав действующих собственников будет зависеть от оценки величины капитала. Максимум, на что они могут претендовать, это 25% на всех, а ЦБ - не менее 75%. Если капитал будет признан равным нулю или примет отрицательную величину, то они полностью поражаются в своих имущественных правах до 1 рубля. Тогда Фонд консолидации становится 100% акционером банка", - пояснил Тулин.

Позитив для рынка

При этом Банк России расценивает данную ситуацию как позитивное явление для рынка. "Мы расцениваем это событие (повышение финансовой устойчивости банка "ФК Открытие" - прим. ред.) как в целом очень позитивное. Это первый случай применения нового механизма финансового оздоровления кредитных организаций, который вступил в силу в июне. Событие позитивное не только для вкладчиков, кредиторов и самого банка, но и в целом для банковского сектора и финансового рынка", - сказал Тулин.

Он подчеркнул, что ЦБ является самым надежным инвестором на рынке.

"Речь идет не о какой-то хирургической операции, зачистке финансовой группы или банка. Речь идет в общем-то о преемственности в управлении и развитии банка и группы уже с новым собственником", - заключил Тулин.