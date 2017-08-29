ЦБ назвал одной из причин ухудшения ситуации в "Открытии" санацию "Траста"

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Одной из причин ухудшения финансовой ситуации в банке "ФК Открытие" стала санация банка "Траст", сообщил журналистам зампредседателя ЦБ РФ Василий Поздышев.
"Еще одна стратегическая слабость группы - это не совсем удачная санация банка "Траст". В общем, здесь мы имеем случай, когда санация создала определенные проблемы у самого санатора", - сказал Поздышев.
Как уже отмечал первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин, в опасное положение банк "ФК Открытие" поставило финансирование проблем Росгосстраха - крупнейшего игрока на рынке ОСАГО, которого банк купил в конце прошлого года.
ЦБ РФ в декабре 2014 года принял решение санировать банк "Траст", входящий в топ-30 российских банков, при помощи Агентства страхования вкладов (АСВ). Санатором был выбран банк "ФК Открытие", который получил на оздоровление "Траста" 127 млрд рублей. Однако в конце 2015 года "ФК Открытие" обратился в АСВ за дополнительным финансированием на сумму около 50 млрд рублей из-за того, что "дыра" в балансе банка оказалась больше, чем предполагалось ранее. В холдинге "Открытие" санацию "Траста" называли "тяжелейшим испытанием".