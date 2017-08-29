МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. В России появится Ассоциация блокчейна и криптовалют (РАБИК), которая объединит участников рынка блокчейн-технологий, владельцев криптовалют и инвесторов.

Соответствующее заявление сделал советник президента РФ по вопросам интернета Герман Клименко.

"Главная задача в создании структуры такого рода и уровня - это, прежде всего, привлечение к ней максимального общественного, государственного и отраслевого интереса, выстраивание экосистемы", - заявил Клименко в ходе отраслевой встречи.

В свою очередь директор Института развития интернета Арсений Щельцин отметил, что такая структура поможет реализации важной государственной задачи - переводу России в цифровую экономику.

"РАБИК не только будет выражать позицию молодых и быстрорастущих блокчейн-отраслей в ходе выработки сценариев их регулирования на уровне федеральной законодательной повестки, но и, безусловно, займется продвижением и внедрением технологий ее участников в федеральных государственных структурах, в субъектах федерации. В регионах такой диалог будет развернут на уровне министров информатизации", - отметил Щельцин.

По его словам, структура будет состоять из трех комитетов - "Блокчейн", "ICO и инвестиции в блокчейн", "Майнинг и майнеры". Работа в них будет вестись как очно, так и заочно на специальной краудсорсинговой платформе. В комитеты войдут представители соответствующих секторов блокчейн-отрасли.

Председатель организационного комитета по созданию РАБИК Юрий Припачкин отметил, что в рамках деятельности ассоциации будет выстраиваться диалог с регулятором с целью легитимизации криптовалют и блокчейн-технологий, распространения практик внедрения блокчейн-технологий в государственных коммерческих и общественных структурах.