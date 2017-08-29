Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО за I полугодие сократилась почти на 35%

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО за первое полугодие 2017 года сократилась на 34,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 408,05 млрд рублей, следует из материалов компании.
При этом прибыль, относящаяся к акционерам компании, снизилась на 37,2% - до 381,35 млрд рублей.
Выручка "Газпрома" в отчетном периоде увеличилась на 4,8% и составила 3,21 трлн рублей, прибыль от продаж - на 17,2%, до 484,3 млрд рублей. Прибыль до налогообложения снизилась на 31,3% - до 536,74 млрд рублей.
Чистый долг компании вырос на 19% и на 30 июня 2017 года достиг 2,29 трлн рублей. "Рост данного показателя связан с увеличением суммы кредитов и займов и уменьшением остатка денежных средств и их эквивалентов на 30 июня 2017 года", - отмечает "Газпром".