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Nord Stream 2 в июле получил €324 млн от европейских компаний

Экономика и бизнес
29 августа, 21:57 UTC+3

Отмечается, что средства поступили от компаний Wintershall, OMV, Shell, ENGIE и Uniper

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" компания Nord Stream 2 AG в июле получила финансирование от пяти европейских компаний в размере €324 млн. Об этом говорится в отчете "Газпрома" по МСФО.

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"В июле 2017 года дочерняя организация Nord Stream 2 AG привлекла заемные средства от Wintershall, OMV, Shell, ENGIE, Uniper в размере €324 млн на условиях долгосрочного соглашения о финансировании, заключенного между сторонами в апреле 2017 года", - говорится в документе.

В апреле "Газпром", Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall подписали соглашение о дефицитном финансировании по предоставлению Nord Stream 2 кредита объемом до €6,65 млрд в случае недостаточного привлечения проектного финансирования. Это составляет до 70% общих затрат по проекту под ставку EURIBOR + от 5,75% до 6,75% годовых (в зависимости от объема финансирования). Переговоры о новой модели финансирования проекта велись с августа 2016 года.

"Газпром" остается единственным акционером проектной компании Nord Stream 2 AG, а европейские компании предоставят долгосрочное финансирование в объеме 50% от общей стоимости проекта, которая сейчас оценивается в €9,5 млрд. Вклад каждой из пяти компаний составит около €950 млн.

Согласно заявлению Shell, каждая компания предоставит долгосрочную кредитную линию на €285 млн, которая, как ожидается, будет использована в 2017 году. Кроме того, средства на сумму до €665 млн будут предоставлены в комбинации краткосрочных и долгосрочных кредитов, а также гарантий.

Строительство газопровода "Северный поток - 2" должно начаться в 2018 году и завершиться в конце 2019 года. Трубопровод протяженностью 1 тыс. 220 км пройдет по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит. Газопровод напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей.

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