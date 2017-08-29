"Русал" назвал расследование на Украине попыткой политического давления

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российская алюминиевая компания "Русал" считает расследование Службы безопасности Украины (СБУ) в отношении Запорожского алюминиевого комбината (ЗАЛК) попыткой политического давления в связи с разбирательством в международном арбитраже.

"Компания расценивает эти неправомерные действия как ответные и попытку политического давления в ответ на иск, поданный "Русалом" против правительства Украины в международный суд по защите инвестиций (ICSID)", - сообщил ТАСС официальный представитель российского производителя алюминия.

Во вторник стало известно, что СБУ предъявила обвинения представителям "Русала", бывшему руководству ЗАЛК, украинским бизнесменам и иностранным гражданам в умышленном уничтожении комбината в интересах России.

По информации следствия, их действия повлекли убытки государства на сумму свыше $39 млн и более 100 миллионов гривен (около $4 млн).

В 2015 году правительство Украины национализировало ЗАЛК, обвинив "Русал" в намеренном уничтожении конкурента: 68% акций комбината были переданы Фонду государственного имущества Украины. У российского производителя алюминия осталось 29,53% ЗАЛК. Подконтрольные "Русалу" Emergofin B.V. и Velbay Holdings Ltd в свою очередь обратились в ICSID с целью оспорить отчуждение у корпорации акций ЗАЛК.

Комбинат перестал выпускать первичный алюминий в 2011 году, перейдя на производство катанки из российского металла. В 2014 году комбинат полностью прекратил выпуск продукции. Это был единственный производитель алюминия на Украине.