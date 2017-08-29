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Эксперты: блокчейн широко распространится в России через 5-7 лет

Экономика и бизнес
29 августа, 22:13 UTC+3 ИННОПОЛИС ИННОПОЛИС 29, августа. /ТАСС

Отмечается, что за это время технологию предстоит доработать

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ИННОПОЛИС, 29 августа. /ТАСС/. Эксперты прогнозируют, что технология блокчейн распространится в России достаточно широко через 5-7 лет. К применению блокчейна готовятся и бизнес, и государство, создавая учебные центры и пытаясь ввести криптовалюты на основе этой технологии в правовое поле.

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"Я думаю, необходимо пять-семь лет, чтобы до конца довести технологию, потом нужно решить вопросы с ее масштабированием, безопасностью - это основные задачи", - сказал создатель Ethereum Виталик Бутерин в ходе своего выступления на конференции "Блокчейн: новая нефть" в Татарстане. Ethereum - это открытая платформа для создания на базе блокчейн-технологии децентрализованных онлайн-сервисов.

Как рассказал на конференции руководитель направления исследований финансовых технологий исследовательского центра НАФИ Сергей Антонян, среди россиян растет информированность о криптовалютах (последние являются самым известным применением технологии блокчейн). Компания с 2015 года проводит всероссийские опросы на эту тему с выборкой в 1,6 тыс. человек.

"Когда мы задавали этот вопрос в 2015 году, то практически никто не знал о биткоинах (вид криптовалюты). Известность криптовалют выросла, даже появилась категория людей, которая использует криптовалюты, и она приближается к трети населения. Отношение к криптовалютам стало более позитивным", - отметил Антонян.

Два начала для блокчейна в России

Однако интерес к криптовалютам ощущается не только со стороны рядовых граждан, но и в государственном масштабе. В этом году была создана рабочая группа при правительстве РФ по внедрению блокчейна, которую возглавляет Игорь Шувалов. Одним из ключевых вопросов этой группы является разработка регуляторной базы для внедрения блокчейна и криптовалют.

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"Если мы очень внимательно обратимся к западным юрисдикциям, то увидим, что основные игроки, большие игроки готовы заходить на рынок [криптовалют], если он готов обеспечить качественную регуляторику", - считает руководитель межведомственной группы Госдумы по оценкам рисков оборота криптовалюты Элина Сидоренко.

Она привела два примера: в США юридически понятие биткоина не запрещено, но регулируется сложившейся брокерской практикой. В Японии же биткоин используют в качестве полноценного средства платежа. Сидоренко уверена, что России не подходят две этих концепции развития, но здесь надо найти середину.

"Россия может как раз стать той средой, где сойдутся два начала: брокерское (биржевое) и потребительское (бытовое). Если мы это сделаем, то откроем рынок. У нас были такие интересные научные подсчеты: если бы Россия ввела криптовалюту в легальный сектор и именно рубль являлся бы транспортером между завозимой валютой для нашей биржи и собственно криптовалютой - курсовая цена рубля за первые пару месяцев выросла бы на 50%", - отметила Сидоренко.

По ее словам, "в рамках Госдумы в одном из проектов обсуждалась возможность создания апробационной площадки [для биткоинов], которая могла бы существовать в рамках Московской биржи".

Готовить специалистов

По словам Сидоренко, через центр компетенций в стране мог бы сформироваться пул экспертов, которые могли бы показать государству, чего хочет рынок.

Во вторник Внешэкономбанк (ВЭБ) и Ethereum foundation заключили в Иннополисе (Татарстан) соглашение, в рамках которого они займутся подготовкой специалистов в области блокчейна. Соглашение предусматривает партнерство в реализации проектов с использованием блокчейна и платформы Ethereum, формирование экспертного сообщества по платформе Ethereum, а также совместную разработку и проведение образовательных программ для подготовки специалистов на базе Центра компетенций блокчейн Внешэкономбанка.

"Это атмосферный центр, он не похож на другие центры. Мы будем в нем разрабатывать и тиражировать технологию блокчейн", - сказал глава Внешэкономбанка Сергей Горьков.

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