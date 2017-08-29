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FT: отрицательный капитал банка "Открытие" можно сопоставить с "дырой" в Банке Москвы

Экономика и бизнес
29 августа, 22:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

Источники газеты напомнили, что на помощь Банку Москвы несколько лет назад потребовалось $14 млрд

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Отрицательный капитал банка "Открытие", в отношении которого ЦБ будет реализовывать ряд мер по повышению финансовой устойчивости, может быть сопоставим с "дырой" в Банке Москвы. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на трех осведомленных банкиров.

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"Трое государственных банкиров сообщили Financial Times, что "Открытие" имеет "дыру" в балансе, сопоставимую с той, что была обнаружена в Банке Москвы в 2011 году, которая потребовала $14 млрд финансовой помощи", - говорится в публикации.

Как сообщалось ранее, Банк России 29 августа объявил о реализации мер по повышению финансовой устойчивости банка "ФК Открытие". С 30 августа в "ФК Открытие" начнет работу временная администрация, которая состоит из сотрудников ЦБ и управляющей компании фонда.

По данным ЦБ, отток средств юридических лиц из банка "ФК Открытие" с 3 июля по 24 августа составил 389 млрд рублей, физических лиц - 139 млрд рублей.

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