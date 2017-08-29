FT: отрицательный капитал банка "Открытие" можно сопоставить с "дырой" в Банке Москвы

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Отрицательный капитал банка "Открытие", в отношении которого ЦБ будет реализовывать ряд мер по повышению финансовой устойчивости, может быть сопоставим с "дырой" в Банке Москвы. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на трех осведомленных банкиров.

"Трое государственных банкиров сообщили Financial Times, что "Открытие" имеет "дыру" в балансе, сопоставимую с той, что была обнаружена в Банке Москвы в 2011 году, которая потребовала $14 млрд финансовой помощи", - говорится в публикации.

Как сообщалось ранее, Банк России 29 августа объявил о реализации мер по повышению финансовой устойчивости банка "ФК Открытие". С 30 августа в "ФК Открытие" начнет работу временная администрация, которая состоит из сотрудников ЦБ и управляющей компании фонда.

По данным ЦБ, отток средств юридических лиц из банка "ФК Открытие" с 3 июля по 24 августа составил 389 млрд рублей, физических лиц - 139 млрд рублей.