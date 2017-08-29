Карачаево-Черкесия и земля Тироль будут сотрудничать в экономике, науке и культуре

АЛЬПБАХ /Австрия/, 29 августа. /ТАСС/. Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) и австрийская федеральная земля Тироль подписали соглашение о торгово-экономическом, научно- техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Подписи под документом поставили глава КЧР Рашид Темрезов и глава Тироля Гюнтер Платтер, передает корреспондент ТАСС. На церемонии подписания присутствовали глава Министерства РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов и министр сельского и лесного хозяйства, окружающей среды и водного хозяйства Австрии Андрэ Руппрехтер.

"Наши территории очень похожи, и в экономической сфере первое место занимают туризм и сельское хозяйство, сфера торговли и услуг, гидроэнергетика, конечно же и промышленное производство. И для нас ваш опыт очень важен", - сказал Темрезов. Он добавил, что в рамках поездки уже наметились направления, по которым КЧР и Тироль могут вести совместную работу. "Сегодня под непосредственным руководством министра по делам Северного Кавказа мы развиваем очень активно туризм и за основу мы брали австрийскую, в частности, тирольскую модель", - добавил он.

Как отметил Кузнецов, Северный Кавказ активно развивает туристическое направление и готов использовать австрийский опыт в этой сфере. "Для нас важно использовать весь ваш опыт [земли Тироль], все ваши знания, правильную оценку современных тенденций, чтобы сразу правильно и эффективно развивать эту отрасль", - сказал он.

Министр уточнил, что для КЧР также необходим опыт Тироля в развитии сельского хозяйства. "Важно, что наряду с крупными предприятиями здесь доминирует малый и средний бизнес, производящий конкурентоспособную по цене и качеству продукцию. Мы бы хотели изучить более внимательно ваши подходы и технологии, чтобы применять этот опыт на Северном Кавказе", - отметил Кузнецов.

В рамках совместной рабочей поездки 29-30 августа Лев Кузнецов и Рашид Темрезов также встретились с министром сельского и лесного хозяйства, окружающей среды и водного хозяйства Австрии Андрэ Руппрехтером, осмотрели современную фабрику по производству молочной продукции.