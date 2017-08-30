Медведев проведет совещания по приоритетным проектам и прогнозу развития экономики

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет в среду заседание президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Как сообщила пресс-служба кабинета министров, в режиме видеоконференции с участием глав регионов планируется обсудить выполнение нескольких приоритетных проектов, в том числе по повышению производительности труда и по сохранению Волги.

Приоритетные проекты

"Участники заседания обсудят паспорт приоритетной программы "Повышение производительности труда и поддержки занятости", включая перечень субъектов Российской Федерации, реализующих региональные программы повышения производительности труда и поддержки занятости", - уточнили в пресс-службе правительства.

Как ранее отмечал министр экономического развития Максим Орешкин, приоритетная программа по повышению производительности труда "включает различные элементы - начиная от подготовки программ производительности на конкретных предприятиях и заканчивая программами переобучения сотрудников, которые в рамках этих программ будут высвобождаться с тех или иных предприятий". "Здесь двойная задача у проекта: двигаться вперед по повышению производительности труда [это один из источников ускорения экономического роста, который возможен в существующих демографических условиях] и, конечно, поддерживать и обеспечивать занятость тех людей, которые будут уходить с неэффективных предприятий. Мы будем всецело способствовать тому, чтобы они устраивались на новые рабочие места с более высокой заработной платой и делали более эффективный вклад в экономическое развитие", - заверял глава ведомства.

По его словам, также обсуждаются изменения налогового законодательства, которые стимулируют прием высвобождаемых сотрудников, упрощение лицензирования образовательных центров на предприятиях и другие меры, которые будут помогать выполнять приоритетную программу.

"На предстоящем заседании также намечено рассмотреть реализацию приоритетного проекта "Международная кооперация и экспорт в промышленности", внесение изменений в паспорта и мониторинг хода реализации других приоритетных проектов и программ", - уточнили в пресс-службе кабинета министров.

Цель программы по международной кооперации и экспорту в промышленности - "создать условия для устойчивого роста экспорта российской промышленной несырьевой продукции за счет комплекса специализированных отраслевых мер финансовой и нефинансовой поддержки, сфокусированных на четырех пилотных отраслях (автомобилестроение, сельскохозяйственное машиностроение, железнодорожное машиностроение, авиастроение) - до $3 382 млн к концу 2018 года и до $9 305 млн к концу 2025 года", говорится в паспорте проекта.

Кроме того, предполагается обсудить паспорт приоритетного проекта, направленного на сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги. В документе подчеркивается, что его цель - "улучшение экологического состояния Волги и сохранение уникальной экосистемы Волго- Ахтубинской поймы, восстановление и сохранение природной среды для обеспечения благоприятных условий жизни граждан нынешнего и будущих поколений; поддержка инвестиционных проектов промышленных предприятий и предприятий жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих сброс загрязненных сточных вод, к эколого-ориентированному развитию".

Вопросы экономики

В среду в графике Медведева значится еще одно совещание - о прогнозе социально-экономического развития и об основных направлениях налоговой и таможенно-тарифной политики РФ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. На него приглашены первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьеры Аркадий Дворкович, Ольга Голодец, Дмитрий Козак, министр экономического развития Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень, министр энергетики Александр Новак, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, руководитель ФАС Игорь Артемьев, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.