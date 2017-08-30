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Салон железнодорожной техники и технологий "ЭКСПО 1520" открывается в Щербинке

Экономика и бизнес
30 августа, 1:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

На выставочной площади будет расположено пять крытых павильонов и 150 новейших натурных образцов подвижного состава и элементов инфраструктуры

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Шестой Международный железнодорожный салон техники и технологий "ЭКСПО 1520" пройдет с 30 августа по 2 сентября в Щербинке, на территории экспериментального кольца Научно-исследовательского института железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ, дочернее общество РЖД).

На выставочной площади 8000 кв. м будет расположено пять крытых павильонов и 150 новейших натурных образцов подвижного состава и элементов инфраструктуры. Здесь в формате статической и динамической экспозиции представлены новейшие достижения в области железнодорожного оборудования, технологий, инфраструктуры, подвижного состава и локомотивной тяги.

В частности, "Уральские локомотивы" (совместное предприятие группы "Синара" и германского концерна Siemens) представят новый межрегиональный электропоезд "Ласточка-Премиум". Скоростной электропоезд повышенной комфортности рассчитан на перемещение между крупными городскими агломерациями на расстояние от 200 км и выше. "Ласточка-Премиум" почти на 90% состоит из узлов и модулей российского производства.

"Трансмашхолдинг" презентует единственный в России электропоезд постоянного тока ЭП2Д в двухвагонном исполнении для пригородного сообщения, так называемую короткую электричку. Посетители смогут увидеть в движении как исторический, так и самый современный подвижной состав, используемый на сети железных дорог РЖД. Впервые в демонстрационном показе будет задействован восстановленный паровоз серии "Ь" 1897 года выпуска.

В рамках салона также состоится Международная конференция "Железнодорожное машиностроение. Перспективы, технологии, приоритеты". Сессии и круглые столы будут посвящены вопросам развития транспортного машиностроения, инжиниринга, строительства и модернизации инфраструктуры железнодорожного транспорта, защиты от киберугроз.

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