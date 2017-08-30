WSJ: минюст США проводит проверки в отношении Uber по подозрению в коррупции

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НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Министерство юстиции США проводит проверки в отношении компании Uber, предоставляющей услуги онлайн-сервиса заказа такси, по факту предполагаемого нарушения законов о противодействии коррупции. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal.
По ее данным, в ведомстве полагают, что Uber могла давать взятки иностранным чиновникам в ряде государств в обмен на содействие бизнесу компании, что нарушает американские законы по борьбе с коррупцией.
Как отмечает издание, неизвестно, касаются ли проверки минюста какой-то одной страны или же нескольких государств, где Uber предоставляет свои услуги. По итогам проверок ведомство примет решение, начинать ли полноценное расследование в отношении компании, пишет газета.
Uber - онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий через приложение на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Эта компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско (штат Калифорния) была основана предпринимателями Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Сейчас Uber действует в более чем 500 городах в почти 80 странах.