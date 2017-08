"Ведомости": ретейлеры еженедельно продают около 2 тыс. iPhone по программе trade-in

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Ретейлеры "Связной", re:Store и "М.Видео", первыми запустившие бессрочную программу trade-in (замены с доплатой старых изделий на новые) на iPhone, еженедельно продают около 2 тыс. аппаратов по программе обмена. Об этом сообщает в среду газета "Ведомости" со ссылкой аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина.

При этом представители ретейлеров не указывают изданию точные данные о продажах смартфонов по trade-in. Так, представитель "Связного" Сергей Тихонов отмечает, что ежедневно на оценку в магазины приносят "несколько сотен" устройств. Представитель "М.Видео" Валерия Андреева рассказала, что ретейлер продает "сотни" смартфонов марки Apple и Samsung.

Согласно оценке Тихонова, iPhone 5s является наиболее популярной моделью программы. Второе место занимают различные модификации iPhone 7, третье - iPhone 6s и iPhone 6.

В Apple от комментариев "Ведомостям" отказались .

В конце июля газета сообщила, что Apple запускает в России бессрочную программу trade-in на iPhone (на другую продукцию Apple программа распространяться не будет). На первом этапе сдать в trade-in старый смартфон можно будет в re:Store, "М.видео" и "Связном", в дальнейшем список магазинов может расшириться.

По trade-in Apple принимает произведенные специально для России iPhone 4, 4s, 5, 5s, 6/6 Plus, 6s/6s Plus, 7/7 Plus и SE в хорошем состоянии. Сейчас программа обмена старой техники на новую с доплатой действует у Apple в странах, где есть ее фирменные магазины Apple Store, причем trade-in в них распространяется также на iPad и компьютеры.