Хабаровский край на "Улице Дальнего Востока" представят с помощью высоких технологий

ТАСС, 30 августа. Хабаровский край на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) будет представлен с помощью высоких технологий. Об этом в среду пресс-служба правительства Хабаровского края.

"Павильон региона - это демонстрация высокотехнологичного подхода в экономике и уникальных природно-климатических условий. Информация будет представлена с использованием современного мультимедийного интерактивного оборудования. Гости познакомятся с трехмерным видеороликом о комплексном развитии Комсомольска-на-Амуре, моделями судов и самолетов, которые производятся в крае. У посетителей будет возможность побывать на виртуальной экскурсии по салону самолета SSJ-100 с использованием 3D-очков, а также на специальном светодиодном экране с технологией дополненной реальности создать свой самолет и запустить его в полет над Хабаровском ", - говорится в сообщении.

На передней линии павильона расположится интерактивная зона, где на специальной сенсорной панели можно будет выбрать для себя гектар земли на территории Хабаровского края. Кроме того, посетители получат возможность познакомиться с ключевыми приключенческими и экологическими маршрутами края и оставить заявку на приобретение туров. В завершение посещения экспозиции гости смогут самостоятельно изготовить сувенир с символикой Хабаровского края на 3D-принтерах, произведенных на базе технопарка Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета.

Кроме того, в рамках ВЭФ запланирован пролет четырех пар самолетов Су-35С над бухтой Аякс. Также идет подготовка к демонстрации корвета "Совершенный", построенного в Комсомольске-на-Амуре и переданного Тихоокеанскому флоту в этом году. Ожидается, что корабль в дни проведения форума будет находиться на рейде в бухте Аякс.

Выставка "Улица Дальнего Востока" - традиционное мероприятие ВЭФ. На ней каждый из регионов ДФО в оригинальном, каждый раз новом, павильоне представляет свои достижения в экономике и культуре. Цель выставки в 2017 году - показать первые результаты внедрения новых экономических механизмов на Дальнем Востоке. В павильонах можно будет познакомиться с продукцией ТОР, Свободного порта Владивосток, предприятий-получателей государственных субсидий, налоговых льгот, инвестиционных проектов, получателей гектара.

ВЭФ - 2017 пройдет во Владивостоке 6 - 7 сентября. Участие в нем уже подтвердили делегации 24 стран, в том числе КНР, Японии, Австралии, Канады, США, Великобритании, ФРГ. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ - 2017.