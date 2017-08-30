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СМИ: Qualcomm отсудила в Китае $15 млн по делу о правах на торговую марку

Экономика и бизнес
30 августа, 5:05 UTC+3 ШАНХАЙ ШАНХАЙ 30, августа. /ТАСС

Американская компания еще в 2010 году обратилась в государственное промышленно-торговое административное управление с требованием аннулировать торговую марку Gao Tong

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ШАНХАЙ, 30 августа. /ТАСС/. Компания Qualcomm, занимающаяся разработкой беспроводных средств связи и микроэлектроники, выиграла в китайском суде иск, поданный против нее местным производителем полупроводников Gotop по делу о торговой марке, получив компенсацию в размере 100 млн юаней ($15 млн). Решение в пользу американской компании, пишет газета "Шанхай жибао", было вынесено на днях судом в Шанхае.

Основанная в 1992 году компания Gotop (китайское название Gao Tong) занимается также производством различных компонентов для компьютерной техники. Qualcomm открыла свое представительство в КНР в 2001 году и многие годы продавала продукцию под брендом Gao Tong. В 2010 году американская компания обратилась в государственное промышленно-торговое административное управление с требованием аннулировать торговую марку Gao Tong, зарегистрированную компанией Gotop. Запрос был одобрен, и китайская компания дважды проигрывала апелляцию на это решение контролирующего органа.

В 2014 году Gotop обратилась в шанхайский Народный суд верхней ступени с иском о возвращении ей права на продажу продукции под маркой Gao Tong. Слушания по этому делу начались в мае 2016 года. Американский производитель настаивал в суде на том, что китайская компания утратила права на эту торговую марку. В результате суд принял решение в пользу Qualcomm, заставив китайского производителя выплатить компенсацию.

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