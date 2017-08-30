Республика Корея примет участие в фестивале "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ-2017

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /ТАСС/. Республика Корея примет участие в фестивале "Улица Дальнего Востока" на Восточном экономическом форуме - 2017. В павильоне, монтаж которого уже ведется, будут представлены зимние Олимпийские игры - 2018, сообщила в среду администрация Приморского края.

"Очень рады, что Национальная организация туризма Кореи получила возможность участвовать в фестивале "Улица Дальнего Востока". Через пять месяцев в самой близкой к российскому Дальнему Востоку провинции Кангвон в городе Пхёнчхан откроются зимние Олимпийские игры. Используя чартерные рейсы Владивосток - Янъян, Хабаровск - Янъян, можно будет за три-четыре часа добраться до места проведения олимпиады. Надеемся, что многие дальневосточники воспользуются этой возможностью", - цитирует пресс-служба директора представительства Национальной организации туризма Кореи во Владивостоке Чо Юнми.

На стенде планируется организовать мини-игру в керлинг. С помощью очков виртуальной реальности гости смогут совершить прыжок на лыжах с трамплина. На стенде будут работать аниматоры и гримеры, пройдут мастер-классы по изготовлению бумажного лотоса и открыток. Все желающие смогут сфотографироваться в специальной фотозоне в корейских традиционных костюмах "ханбок".

"Улица Дальнего Востока" - популярный проект Восточного экономического форума - ежегодно собирает тысячи зрителей. В этом году она будет работать с 5 по 10 сентября. С 5 по 7 сентября выставка будет доступна для гостей и участников ВЭФ, затем - открыта для всех желающих.

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