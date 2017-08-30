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WSJ: глава компании Expedia подтвердил, что займет пост гендиректора Uber

Экономика и бизнес
30 августа, 5:58 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 30, августа. /ТАСС

Как отмечает газета, прежний руководитель Трэвис Каланик продолжит иметь отношение к деятельности компании

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Дара Хосровшахи

Дара Хосровшахи

© AP Photo/Paul Sakuma

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Руководитель компании Expedia Дара Хосровшахи подтвердил, что займет пост гендиректора онлайн-сервиса заказа такси Uber вместо Трэвиса Каланика. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal.

Как она отмечает, в интервью изданию глава Expedia заявил, что его контракт с Uber все еще находится в процессе утверждения. Однако Хосровшахи дал понять, что в итоге "займет пост" гендиректора, заменив Каланика, отмечает издание.

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При этом руководитель Expedia отметил, что Каланик продолжит иметь отношение к деятельности Uber, однако не пояснил в каком качестве, заявив, что это "будет зависеть от самого Трэвиса и от совета директоров". "Он будет иметь отношение [к Uber], он основатель компании, у него невероятный и нестандартный взгляд на вещи", - приводит газета слова Хосровшахи, который подчеркнул, что их отношения с Калаником строятся "на взаимном уважении".

Ранее о том, что совет директоров Uber по итогам совещания принял решение назначить на пост гендиректора Хосровшахи, сообщала газета The New York Times. По ее данным, поражение в борьбе за должность потерпели Джеффри Иммелт из компании General Electric и Маргарет Уитмен из Hewlett-Packard. Expedia является одной из крупнейших компаний США, предоставляющей услуги онлайн-бронирования гостиниц и авиабилетов.

В середине июня Каланик ушел в отпуск на неопределенный срок после череды скандалов, связанных с компанией. В частности, речь идет о заявлениях нескольких экс-сотрудниц Uber, которые обвинили своих бывших руководителей в домогательствах. В дальнейшем появились сообщения о том, что причиной ухода гендиректора стало требование его отставки со стороны пяти крупных инвесторов. В августе сооснователь Uber Гарретт Кэмп сообщил, что Каланик не вернется на свою должность.

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