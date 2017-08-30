Приморье презентует ТОР "Надеждинская" на ВЭФ - 2017

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /ТАСС/. Презентация инвестиционных возможностей территории опережающего развития (ТОР) "Надеждинская", расположенной в Приморском крае, состоится в рамках нулевого дня Восточного экономического форума - 2017 5 сентября. Программа также включает в себя подписание соглашений с инвесторами, планирующими запустить свои проекты, сообщила в среду сообщила пресс-служба Минвостокразвития РФ.

"Программа мероприятия будет включать подписание соглашений с инвесторами, планирующими запустить бизнес-проекты в ТОР. Новые инвестиционные проекты будут реализованы в таких сферах, как создание рыбоперерабатывающих комплексов, производство рыбной продукции, теплового и электрораспределительного оборудования", - цитирует пресс-служба директора Корпорации развития Дальнего Востока Дениса Тихонова.

Еще одним значимым событием станет презентация от компании "Газпром Газэнергосеть гелий", которая в качестве резидента "Надеждинской" планирует осуществить проект создания "Логистического центра обслуживания гелиевых контейнеров (ХАБ)" в регионе. Тихонов отметил, что расположение ТОР вблизи двух крупнейших дальневосточных портов и пограничных переходов с Китаем и Кореей, на пересечении транспортных маршрутов Владивосток - Хабаровск, Транссибирской магистрали и международного транспортного коридора "Приморье-1" делают площадку привлекательной для инвесторов.

ТОР "Надеждинская" расположена в 32 км от Владивостока, в Надеждинском районе Приморского края. В настоящее время инвестиционные проекты здесь реализуют 26 резидентов, общий объемом капиталовложений составил более 21 млрд рублей. Корпорацией развития Дальнего Востока совместно с администрацией Приморского края продолжается создание инженерно-транспортной инфраструктуры, которая включает выполнение строительно-монтажных работ по объектам водоснабжения и водоотведения, строительство двухполосной автомобильной дороги протяженностью 6,4 км.

ВЭФ-2017 пройдет 6 - 7 сентября во Владивостоке. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ - 2017.