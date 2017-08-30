Кабмин одобрил конвенцию между Россией и Японией об избежании двойного налогообложения

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о конвенции между Россией и Японией об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщается на сайте правительства России.
"Подписанным распоряжением российской стороной одобрены проекты конвенции между правительством Российской Федерации и правительством Японии об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и о предотвращении уклонения от уплаты налогов, а также протокола к ней", - говорится в справке к документу.
Конвенция будет способствовать сотрудничеству между Россией и Японией, в том числе создаст дополнительные условия для привлечения инвестиций. Она предоставит возможность обмена информацией в целях выявления налоговых правонарушений, отмечается в сообщении правительства.
В частности, конвенция будет распространяться на налоги, взимаемые с общей суммы дохода или отдельных элементов дохода лиц, которые являются резидентами одного или обоих договаривающихся государств. Так, конвенция предполагает, что ставка налога на дивиденды будет снижена до 5% при доле участия в капитале свыше 15%, до 10% во всех остальных случаях. Кроме того, конвенция гарантирует недопущение налоговой дискриминации налогоплательщиков, подчеркивается в сообщении.
В конце апреля источник, знакомый с ситуацией, сообщил ТАСС, что двусторонние переговоры об этом были завершены 26 апреля.
Действующая конвенция об избежании двойного налогообложения была подписана еще в 1986 году во время существования Советского Союза.